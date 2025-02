Cisco bij stijgers op Wall Street na verhoging omzetverwachting

NEW YORK (ANP) - Cisco Systems behoorde donderdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De maker van netwerkapparatuur boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Ook verhoogde het bedrijf de omzetvoorspelling voor het hele boekjaar. Volgens topman Chuck Robbins is Cisco goed gepositioneerd om te blijven profiteren van de sterke vraag naar toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Het aandeel steeg 6 procent.

De algehele stemming op Wall Street was positief, na de gemengde slotstanden een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 44.508 punten en de brede S&P 500-index steeg 0,2 procent tot 6066 punten. De techgraadmeter Nasdaq klom 0,5 procent tot 19.751 punten.

Beleggers verwerkten nog de sterker dan verwachte stijging van de Amerikaanse inflatie in januari, die woensdag bekend werd gemaakt. De kans dat de Federal Reserve de rente dit jaar verder kan verlagen, is daardoor verder afgenomen. De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell verklaarde dat de hoge inflatie aantoont dat de strijd tegen de stijgende consumentenprijzen nog niet is gestreden. President Donald Trump, die tijdens zijn verkiezingscampagne lagere prijzen heeft beloofd, benadrukte dat de laatste inflatiegegevens nog voor rekening komen van de vorige regering.