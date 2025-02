Opstootjes en arrestaties bij landelijke staking in België

BRUSSEL (ANP/DPA) - Bij een landelijke staking in België zijn opstootjes ontstaan tussen de politie en demonstranten. Volgens de Belgische zender VRT zijn er al arrestaties geweest in Brussel. VRT meldt dat een man met een hamer is opgepakt.

Volgens de vakbonden zijn zeker 100.000 mensen de straten opgegaan in Brussel uit protest tegen plannen van de nieuwe Belgische regering om de arbeidsmarkt te hervormen. Daarbij zouden onder meer pensioenen geraakt worden. Ook luchtverkeersleiders en het openbaar vervoer in de hoofdstad doen mee. De luchthaven van Brussel is door de actie platgelegd.

Personeel van de Belgische nationale spoorwegen doet niet mee, maar dat is om ervoor te kunnen zorgen dat er zoveel mogelijk mensen naar Brussel kunnen afreizen om mee te kunnen doen aan de protesten.