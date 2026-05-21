Citroën komt met elektrische versie van beroemde 2CV

PARIJS (ANP/AFP) - Het Franse autobedrijf Citroën gaat een elektrische versie maken van de beroemde Citroën 2CV, waarvan de productie in 1990 stopte. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend. De nieuwe elektrische Citroën 2CV moet in oktober aan het publiek gepresenteerd worden op de autoshow van Parijs.

"De 2CV is terug. Citroën is terug. Terug naar de toekomst", zei topman Xavier Chardon van Citroën bij de bekendmaking. De oude 2CV werd voor het eerst getoond in 1948 op de autoshow van Parijs en werd zeer populair.

"Dit is een zeer belangrijk moment, want in 1948 gaf de 2CV vrijheid van mobiliteit aan miljoenen en tachtig jaar later zal de nieuwe 2CV het elektrisch rijden democratiseren", aldus Chardon. In Nederland kreeg de oude 2CV de bijnaam 'Lelijke Eend' of kortweg 'de Eend' vanwege de aparte vormen van de kleine auto.

Volgens de topman zal de auto volledig elektrisch aangedreven worden en wordt die in Europa gebouwd. De prijs ligt volgens Chardon onder de 15.000 euro.