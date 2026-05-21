Solidariteitsbetoging in Utrecht na geweld bij asielprotesten

door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 20:37
UTRECHT (ANP) - Het Domplein in Utrecht is donderdagavond rond 18.30 uur gevuld met honderden mensen die een demonstratie voor solidariteit bijwonen. Dat ziet een ANP-verslaggever. De sfeer is gemoedelijk. De demonstratie is een initiatief van De Straat Op, een samenwerkingsverband van verschillende organisaties zoals DeGoedeZaak, Extinction Rebellion (XR) en de Dolle Mina's.
Een aantal demonstranten draagt Palestijnse vlaggen en vlaggen van XR. Volgens de organisatie is het "na het extreemrechtse geweld van de afgelopen weken" tijd voor een ander geluid. Eerder liepen protesten tegen de komst van asielzoekers, zoals in Loosdrecht, uit de hand. Er werd brand gesticht, er werden vernielingen aangericht en demonstranten gooiden met stenen en zwaar vuurwerk.
Bordjes met teksten als "zeg ja tegen azc" en "Toen niet, nu niet. Nooit meer fascisme" worden omhooggehouden. De demonstranten roepen in koor dat vluchtelingen welkom zijn. Journalist Zoë Papaikonomou spreekt het volle plein toe. Zij stelt dat er sprake is van extreemrechtse terreur in Nederland en dat de anti-azc-demonstranten "xenofobe terroristische fascisten" zijn.
De demonstranten zeggen de straat op te gaan voor solidariteit en de verwelkoming van mensen op de vlucht. "Wij staan naast onze buren, of ze nou gevlucht zijn of altijd al hier gewoond hebben."
