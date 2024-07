Claimzaak tegen sportmerk Lululemon om vermeende greenwashing

VANCOUVER (ANP/BLOOMBERG) - Sportkledingmerk Lululemon wordt in een Amerikaanse claimzaak beschuldigd van misleiding van consumenten via zogeheten greenwashing. Lululemon zou consumenten ten onrechte laten geloven dat het merk duurzaam en milieuvriendelijk is, terwijl de CO2-uitstoot van de onderneming alleen maar toeneemt.

De klager die de zaak heeft aangespannen bij een rechtbank in Florida, probeert consumenten te verzamelen die sinds oktober 2020 een product van het merk hebben gekocht. De aanklager diende ook een claim in wegens ongerechtvaardigde verrijking en zint op schadevergoedingen.

In de aanklacht wordt Lululemon onder meer verweten afbeeldingen van rivieren, bossen en de natuur op zijn website en in andere marketing te gebruiken om de valse indruk bij consumenten te wekken dat het bedrijf milieuvriendelijk is. Dit zou ook de prijzen opdrijven, omdat het bedrijf zou weten dat consumenten bereid zijn een hogere prijs te betalen voor duurzame producten.