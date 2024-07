Wielrenner Bol gehavend, maar kan van start in veertiende Tourrit

PAU (ANP) - Wielrenner Cees Bol kan van start in de veertiende etappe van de Tour de France. De Noord-Hollander van Astana kwam in de sprint van de dertiende etappe hard ten val, maar laat weten dat het naar omstandigheden goed gaat. "Ik ben wel wat beurs en geschaafd, maar het had veel erger gekund", aldus Bol.

De Astana-renner kon door de afwezigheid van Mark Cavendish in de voorste groep voor eigen kansen gaan in de sprint. Hij kwam echter niet aan sprinten toe, doordat er een valpartij voor hem was na een botsing tussen de Belgen Amaury Capiot en Maxim van Gils. "Capiot kwam terugzakken en bewoog langzaam naar het hek toe en Maxim koos daarvoor al om er links langs te gaan, maar dat gat werd te klein. Na contact lag Capiot op de grond, vlak voor mij. Eigenlijk dacht ik door het oog van de naald te kruipen, maar toen viel die Cofidis-renner, Axel Zingle, in mijn achterwiel en werd ik alsnog het hek in gekatapulteerd."

De sprinter sprak zelf van een goede rol. "Dat heeft ervoor gezorgd dat de schade beperkt is. Ik zat van mijn ploeg nog alleen in die groep en had nog wel een sprint in de benen. Het was een flinke klap, maar ook een flinke teleurstelling."

Bol denkt dat het met zijn verwondingen in de zware bergetappe van zaterdag wel mee gaat vallen. "Het kan zijn dat in flinke inspanning wel wat blokkades tevoorschijn komen. Dat hoop ik niet en ik ga er ook niet van uit."