Clouddiensten leveren Amazon veel hogere winst op

SEATTLE (ANP) - Techconcern Amazon heeft in het derde kwartaal een aanzienlijk hogere winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral aan cloudtoepassingen verdiende het bedrijf veel meer, mede dankzij de vraag naar rekenkracht in datacenters voor nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie. Maar Amazon verdiende ook meer aan de webwinkeldiensten waar het bedrijf bekend om staat.

De omzet steeg op jaarbasis 11 procent tot 158,9 miljard dollar (146 miljard euro). De nettowinst viel ruim de helft hoger uit dan een jaar eerder en bedroeg 15,3 miljard dollar, tegenover 9,9 miljard dollar een jaar eerder.

De divisie van Amazon die clouddiensten verkoopt, is al jaren de belangrijkste motor achter de winst van het techbedrijf. Door de wedloop om steeds geavanceerdere toepassingen van kunstmatige intelligentie te lanceren, groeit de vraag naar die producten alleen maar harder.

Tegelijkertijd is Amazon bezig met aanpassingen aan zijn webwinkeldivisie die moeten voorkomen dat te veel klanten weglopen naar opkomende concurrenten zoals het Chinese Temu. Daarom poogt Amazon de kosten te verlagen, wat moet leiden tot goedkopere producten. Ook is het bedrijf bezig met het verkorten van de levertijden.