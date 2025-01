5 tekenen dat er iets mis kan zijn met je alvleesklier

We kennen allemaal wel een verhaal van iemand die laat ontdekte dat er iets mis was met haar/zijn alvleesklier. En vaak is het dan ook te laat. De alvleesklier (pancreas) speelt een cruciale rol in de spijsvertering en het reguleren van bloedsuikers. Problemen met dit orgaan kunnen diverse symptomen veroorzaken die vaak subtiel beginnen, maar ernstige gevolgen kunnen hebben. Hier zijn vijf signalen die erop kunnen wijzen dat er iets mis is met je pancreas.

1. Hevige buikpijn met uitstraling

Een van de meest voorkomende signalen van een probleem met de alvleesklier is hevige pijn in de bovenbuik. Deze pijn kan uitstralen naar de rug, zij of schouders en wordt vaak omschreven als een "bandvormige" pijn. Bij acute pancreatitis nemen deze klachten vaak toe na het eten en kunnen ze gepaard gaan met misselijkheid en braken.

2. Veranderingen in ontlasting

Problemen met de pancreas kunnen leiden tot vettige, slecht ruikende ontlasting die moeilijk doorspoelt. Dit komt doordat de pancreas onvoldoende enzymen produceert om vetten goed te verteren. De ontlasting kan daarnaast licht van kleur zijn of zelfs bijna wit, wat kan wijzen op een blokkade in de galwegen.

3. Gewichtsverlies zonder duidelijke reden

Onverklaarbaar gewichtsverlies is een belangrijk signaal dat er iets mis kan zijn met je pancreas. Dit kan komen door een slechte opname van voedingsstoffen als gevolg van onvoldoende enzymproductie of door ernstige aandoeningen zoals alvleesklierkanker.

4. Geelzucht

Een gele verkleuring van de huid en het oogwit (geelzucht) kan wijzen op een blokkade in de galwegen door zwelling van de alvleesklier of galstenen. Dit symptoom gaat vaak samen met donkere urine en lichtgekleurde ontlasting.

5. Verhoogde bloedsuikerspiegel

De pancreas produceert insuline, een hormoon dat essentieel is voor het reguleren van bloedsuiker. Problemen zoals chronische pancreatitis of alvleesklierkanker kunnen leiden tot insulinetekorten, wat resulteert in verhoogde bloedsuikerspiegels of zelfs diabetes. Symptomen hiervan zijn overmatige dorst, frequent plassen en vermoeidheid.

Wat te doen bij deze signalen?

Als je een of meerdere van deze symptomen ervaart, is het belangrijk om snel medisch advies in te winnen. Vroege diagnose en behandeling kunnen ernstige complicaties voorkomen, zoals orgaanschade of levensbedreigende situaties.