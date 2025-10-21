Mensenhandel, marteling en moord: 'Organen van verdwenen vrouw (26) verhandeld op zwarte markt Myanmar'

Er wordt gevreesd voor het leven van de 26-jarige Belarussische vrouw Vera Kravtsova, die volgens de Bangkok Post slachtoffer zou zijn geworden van een bende in Myanmar die organen verkoopt op de zwarte markt.

De jonge vrouw zou naar Thailand zijn gelokt met een aanbod voor modellenwerk, maar eenmaal daar zou ze onder druk zijn gezet om door te reizen naar Myanmar. Russische en Britse media schrijven dat de bende haar vervolgens martelde en vermoordde nadat ze haar ‘doelen’ niet had gehaald. Haar werk zou bestaan uit “mooi zijn”, “meesters dienen” en rijke mannen oplichten via nepdatingprofielen.

Orgaanhandel in Zuidoost-Azië

Volgens Nation Thailand eisten de criminelen een half miljoen dollar van haar familie om het lichaam terug te krijgen. Toen de familie weigerde te betalen, verbrak de bende elk contact. “Het lichaam is al gecremeerd, u kunt de as van uw dochter krijgen”, zouden ze tegen haar moeder hebben gezegd.

De Verenigde Naties waarschuwden al in 2022 voor een toename van mensenhandel gericht op orgaanverkoop in Zuidoost-Azië. Tijdens een bijeenkomst in Bangkok bespraken VN-experts hoe steeds meer slachtoffers worden misleid met valse beloften van werk, waarna ze onder dwang hun organen moeten afstaan.

Geen officiële bevestiging

Het gruwelijke verhaal over Kravtsova is nog niet officieel bevestigd. De Thaise immigratiedienst zegt dat ze niet gedwongen werd om naar Myanmar te reizen. Volgens een woordvoerder kwam ze op 14 september per vliegtuig aan in Bangkok en vloog ze op 20 september door naar Yangon, de grootste stad van Myanmar.

Wat daarna met haar gebeurde, is onbekend. Wel benadrukt de immigratiedienst dat er “maatregelen zijn genomen om buitenlanders beter te screenen en te beschermen tegen oplichters.”

Het Belarussische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt de familie van Kravtsova bij te staan “waar nodig”.