CNN komt met betaalde streamingdienst en schrapt banen

NEW YORK (ANP/AFP) - CNN, dat de laatste tijd kampt met tegenvallende kijkcijfers, heeft een nieuwe betaalde streamingdienst aangekondigd. Tegelijkertijd schrapt de bekende Amerikaanse nieuwszender ongeveer honderd banen.

De nieuwe streamingdienst moet nog voor het einde van het jaar beschikbaar worden. Met het nieuwe product hoopt topman Mark Thompson veel extra omzet te kunnen binnenhalen. Die inkomsten kan het bedrijf goed gebruiken omdat de steeds minder Amerikanen tegenwoordig nog via de kabel televisie kijken. Bovendien blijven de kijkcijfers van CNN in de Verenigde Staten de laatste tijd achter bij die van rivalen Fox News en MSNBC.

CNN had in 2022 al een betaalde streamingdienst aangekondigd. Maar dat project werd stopgezet door de fusie tussen CNN-moederbedrijf WarnerMedia en Discovery. Ongeveer een jaar later werd toenmalig topman Chris Licht vervangen door Thompson na kritiek op de redactionele koers van de zender.

CNN is nu ook van plan zijn drie los van elkaar opererende redacties voor Amerikaanse nieuwsgaring, internationale nieuwsgaring en mondiaal digitaal nieuws samen te voegen tot één organisatie. Als gevolg hiervan verwacht het bedrijf ongeveer honderd banen te schrappen. Wereldwijd telt de onderneming nu zo'n 3500 medewerkers.