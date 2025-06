CNV belooft zeker tot woensdag geen NS-staking aan te kondigen

UTRECHT (ANP) - Vakbond CNV gaat in op de uitnodiging van NS voor hervatting van het cao-overleg. Daarbij belooft de bond tot in ieder geval woensdag geen nieuwe stakingen aan te kondigen. Het is onduidelijk of de andere bonden voor die tijd al wel met nieuwe acties willen komen.

Vakbonden VVMC, FNV en CNV begonnen vorige week met staken om hun eisen voor de nieuwe cao voor ongeveer 17.500 medewerkers kracht bij te zetten. Vrijdag, gedurende de derde stakingsdag, kwam NS met een verbeterd loonbod en de uitnodiging aan de bonden om weer te onderhandelen.

FNV zei vrijdag na de tegemoetkoming van NS in gesprek te willen met de spoorvervoerder. Maar FNV zei tegelijk door te willen gaan met stakingen organiseren, omdat het nieuwe bod van NS in de ogen van FNV onvoldoende is.

De grootste vakbond bij NS, VVMC, zei eerder op vrijdag het nieuwe bod te bestuderen maar niet erg onder de indruk te zijn. Over het wel of niet in gesprek gaan met NS kon de bond nog niets zeggen.