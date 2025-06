NYT: Iran verwachtte Israëlische aanval pas na het weekend

NEW YORK (ANP) - De Iraanse machthebbers waren volledig verrast door de grote Israëlische aanval donderdagnacht op het land. Ze hielden rekening met een aanval, maar niet dat die zou komen voor gepland overleg met de Verenigde Staten over het Iraanse atoomprogramma op zondag. Dat schrijft The New York Times op basis van gesprekken met zes hoge Iraanse regeringsvertegenwoordigers en twee leden van de Revolutionaire Garde.

Hierdoor kon Iran niet zo hard terugslaan als het wilde. Irans hoogste leider, ayatollah Ali Khamenei, gaf opdracht om als vergelding duizend ballistische raketten op Israël af te vuren om zo de Israëlische luchtverdediging te overweldigen en maximale schade toe te brengen. Door de Israëlische aanvallen was het echter onmogelijk de raketten snel te verplaatsen naar lanceerinrichtingen, schrijft de NYT. Uiteindelijk vuurde Iran vrijdagochtend ongeveer honderd raketten af.