Oklahoma City Thunder trekt stand in NBA-finale weer gelijk

INDIANAPOLIS (ANP) - De basketballers van Oklahoma City Thunder hebben de vierde wedstrijd in de NBA-finale gewonnen. In het Gainbridge Fieldhouse in Indianapolis won de ploeg van Indiana Pacers met 111-104. De stand in de best-of-sevenserie in de NBA-finale is na vier wedstrijden 2-2.

Shai Gilgeous-Alexander was bij Oklahoma goed voor 35 punten. Jalen Williams maakte 27 punten. Pascal Siakam kwam bij Indiana tot 20 punten.

Indiana had de eerste en derde wedstrijd van de finale gewonnen. Oklahoma herstelde in de tweede en vierde wedstrijd het evenwicht in de stand. De vijfde wedstrijd volgt maandag (lokale tijd) in Oklahoma City.