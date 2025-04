CNV verbolgen over cao-akkoord voor uitzendwerk met kleine bond

UTRECHT (ANP) - Vakbond CNV reageert verbolgen op een cao-akkoord voor de uitzendbranche dat werkgeversorganisaties met een kleinere bond hebben afgesloten. Hiermee is gekozen voor "een makkelijke deal", zegt CNV-onderhandelaar Marten Jukema.

ABU en NBBU, die uitzendbureaus vertegenwoordigen, maakten bekend dat ze met vakbond LBV akkoord zijn over een driejarige cao die vanaf 2026 ingaat. Deze vroege overeenkomst zou nodig zijn om goed voorbereid te zijn op nieuwe wetgeving die dan ingaat. CNV stelt nooit serieus te zijn uitgenodigd voor cao-gesprekken.

"Dit is een bizarre stap van de uitzendwerkgevers en een schoffering van honderdduizenden uitzendkrachten", zegt Jukema. Hij benadrukt dat CNV meewerkte aan een akkoord binnen de Sociaal-Economische Raad over uitzendwerk en duizenden uitzendkrachten als lid heeft. "In plaats van met ons het gesprek aan te gaan, kiezen de ABU en NBBU nu voor een makkelijke deal met de LBV. Daar zijn nauwelijks tot geen uitzendkrachten bij aangesloten."