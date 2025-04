Speekseltest spoort prostaatkanker beter op dan huidige bloedtests

Een speekseltest die je gewoon thuis kunt doen, blijkt veel effectiever dan de traditionele bloedtest om prostaatkanker op te sporen. De test kijkt naar je genetische aanleg en kan beter voorspellen of je risico loopt op een agressieve vorm van prostaatkanker.

Het enige wat je hoeft te doen is wat speeksel afgeven. Geen naalden, geen ziekenhuisbezoek, geen gedoe. De test is ook nog eens veel goedkoper dan de huidige methodes, menen de onderzoekers erachter.

Uit hun onderzoek blijkt dat de speekseltest echt een grote stap vooruit is. Bij mannen die volgens de test een hoog risico hadden, werd bij 40 procent daadwerkelijk prostaatkanker vastgesteld. De huidige bloedtest (PSA-test) geeft veel vaker loos alarm; bij driekwart van de gevallen blijkt er helemaal niets aan de hand te zijn.

Nog belangrijker is dat de nieuwe test vooral de gevaarlijke vormen van prostaatkanker beter opspoort. Meer dan de helft van de ontdekte gevallen bleek een agressieve variant te zijn, terwijl dat bij de oude methode maar ongeveer een derde was.

Divers doelpubliek

De onderzoekers werken inmiddels ook aan versies van de test die speciaal zijn afgestemd op mannen met een Aziatische of Afrikaanse achtergrond. Dat is belangrijk nieuws, want vooral bij zwarte mannen komt prostaatkanker twee keer zo vaak voor als bij witte mannen.

De test zou een echt verschil kunnen maken in de strijd tegen prostaatkanker, nog altijd een van de meest voorkomende vormen van de ziekte bij mannen. De nieuwe aanpak kan artsen helpen om precies de juiste mannen naar verder onderzoek te sturen, terwijl anderen onnodige behandelingen en zorgen bespaard blijven.

Bron: New England Journal of Medicine