CNV wil zo snel mogelijk praten met curatoren Blokker

UTRECHT (ANP) - Vakbond CNV wil zo snel mogelijk om tafel met de curatoren van Blokker, laat de bond weten in reactie op het faillissement van de winkelketen. "Wij willen voorkomen dat medewerkers onnodig lang in onzekerheid verkeren", geeft CNV-bestuurder Jacqueline Twerda aan in een verklaring.

De winkels van Blokker blijven voorlopig nog wel open, omdat dit de kansen op een doorstart vergroot. "'Dat betekent dus ook dat mensen gewoon aan het werk moeten blijven", stelt Twerda. "Niemand weet voor hoelang en het personeel weet eigenlijk niet waar het aan toe is. Wij willen er alles aan doen om die periode van onzekerheid zo kort mogelijk te laten duren."

CNV wijst erop dat er rond de faillissementen van Big Bazar en BCC eerder veel mis is gegaan, waar personeel de dupe van werd. Zo zorgde een ultieme uitverkoop toen voor dreigende situaties in de winkels en eindigde een van de personeelspotten van meer dan een ton in de boedel, aldus Twerda. Dat soort situaties hoopt ze te voorkomen door met de curatoren in gesprek te gaan. Ook wil CNV de gevolgen voor de medewerkers zoveel mogelijk beperken door te helpen met hun zoektocht naar een nieuwe baan.