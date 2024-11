Zuid-Korea bevestigt dat Noord-Koreanen meevechten in Koersk

SEOUL (ANP/RTR/AFP) - Zuid-Korea zegt dat Noord-Koreaanse militairen in de Russische regio Koersk met Rusland meevechten tegen Oekraïne, dat het gebied begin augustus binnenviel. De informatie vanuit Seoul komt kort nadat de Verenigde Staten al bevestigden dat Noord-Koreanen actief bij de strijd betrokken zijn.

De Zuid-Koreaanse inlichtingendienst schat dat duizenden militairen die naar Rusland gingen de afgelopen twee weken naar Koersk zijn gestuurd. "Ze zijn op het slagveld ingezet en nemen al deel aan gevechtsoperaties", aldus de dienst. Volgens Amerikaanse informatie worden de meeste van de 10.000 Noord-Koreaanse militairen in Rusland in de grensregio ingezet.

Rusland en Noord-Korea werken steeds nauwer samen sinds de Russische inval in Oekraïne. Noord-Koreaanse staatsmedia meldden dinsdag dat Noord-Korea een defensieverdrag met Rusland had geratificeerd waarin onder meer staat dat ze elkaar helpen als de ander wordt aangevallen. De leiders van de landen hadden in juni al hun handtekeningen gezet tijdens een zeldzame ontmoeting in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang.