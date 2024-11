Start Billie Jean King Cup Finals uitgesteld om regen Málaga

MÁLAGA (ANP) - Het begin van het finaletoernooi van Billie Jean King Cup voor tennissters is uitgesteld door weerswaarschuwingen in speelstad Málaga. Gastland Spanje neemt het nu vrijdag pas op tegen Polen in plaats van woensdagmiddag vanaf 17.00 uur.

"Deze beslissing is genomen in overeenstemming met de instructies van de relevante autoriteiten om het welzijn en de veiligheid van alle deelnemers en aanwezigen te garanderen. We verontschuldigen ons voor het ongemak dat dit kan veroorzaken en danken u voor uw begrip en medewerking", meldt de internationale tennisfederatie ITF.

In Málaga en andere Spaanse regio's wordt woensdag gewaarschuwd voor zware regenbuien. Eind vorige maand veroorzaakte hevige neerslag al overstromingen in met name de regio Valencia, met meer dan tweehonderd doden tot gevolg.