Coca-Cola denkt goed bestand te zijn tegen handelsonrust

ATLANTA (ANP/BLOOMBERG) - Coca-Cola denkt goed bestand te zijn tegen de handelsonrust omdat het in tal van landen actief is en veel frisdranken lokaal laat bottelen. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers gaf het Amerikaanse concern aan dat de impact van importheffingen waarschijnlijk "beheersbaar" is. Daarom handhaafde het zijn eerder gestelde financiële prognoses.

Coca-Cola, dat ook merken als Sprite en Fanta voert, zag de kwartaalomzet met 2 procent afnemen tot 11,1 miljard dollar. Dat kwam deels door ongunstige wisselkoersen. De verkopen en de winst waren hoger dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

Net als bij andere A-merken zijn de prijzen van Coca-Cola omhooggegaan, wat bijvoorbeeld een volumedaling in Noord-Amerika enigszins compenseert. "Ondanks enige druk in belangrijke ontwikkelde markten, stelde de kracht van onze wereldwijde aanwezigheid ons in staat om succesvol te navigeren binnen complexe omstandigheden", zei topman James Quincey in een verklaring.