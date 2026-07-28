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Coca-Cola profiteert van WK en verhoogt verwachtingen

Economie
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 13:39
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ATLANTA (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse frisdrankproducent Coca-Cola heeft goede zaken gedaan in het afgelopen kwartaal als een van de hoofdsponsors van het WK voetbal. Het concern wist meer frisdranken te verkopen en profiteerde tegelijkertijd van prijsverhogingen.
Door de sterke resultaten in het tweede kwartaal heeft Coca-Cola zijn verwachtingen voor heel 2026 naar boven bijgesteld. Het frisdrankconcern uit Atlanta rekent nu op een omzetgroei van 5 procent. Eerder ging het bedrijf nog uit van een groei tussen de 4 en 5 procent.
In het afgelopen kwartaal groeide de omzet met 6 procent tot 13,4 miljard dollar, omgerekend 11,8 miljard euro. Dat kwam voornamelijk door hogere verkopen, onder meer van de traditionele Coca-Cola en suikervrije varianten. Het concern voert ook merken als Fanta, Sprite en Aquarius. De winst uit de normale bedrijfsvoering groeide in het afgelopen kwartaal met 9 procent.
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