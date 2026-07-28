Van piepkleine studio tot huis met tuin: wat je nog kunt kopen als alleenstaande met deze 5 beroepen

Een stewardess en een advocaat werken allebei fulltime en zijn allebei alleenstaand. Toch is het verschil in wat ze op de woningmarkt kunnen kopen gigantisch. Een nieuwe berekening van De Hypotheekshop zet vijf veelvoorkomende beroepen naast elkaar en laat zien hoe ver de ladder van de Nederlandse koopmarkt eigenlijk reikt.

Vooraf een kanttekening: de cijfers zijn gebaseerd op gemiddelde bruto basissalarissen van vacaturesite Indeed. Toeslagen, bonussen, cao-afspraken, werkervaring en een eventuele studieschuld kunnen je eigen hypotheekruimte flink laten afwijken. Zie het dus als een indicatie, niet als een garantie.

Stewardess

Met een bruto maandsalaris van 2.667 euro krijgt een stewardess een maximale hypotheek van 150.500 euro. Daarmee ben je aangewezen op het allerkrapste segment van de woningmarkt. In Utrecht levert dat een ontzettend compacte studio op. In Groningen kun je nog een knus appartement middenin de stad bemachtigen, maar in Breda vang je op dit moment volledig bot: er is simpelweg niets te vinden binnen dit budget.

Politieagent

Bij een bruto maandsalaris van 3.434 euro loopt de maximale hypotheek op tot 191.000 euro. Zowel in Utrecht als Groningen is er dan wel iets te vinden, al blijft de studio in Utrecht opnieuw erg compact. In Groningen krijg je voor hetzelfde geld duidelijk meer vierkante meters

Verpleegkundige

Een verpleegkundige (bruto 3.683 euro per maand, maximale hypotheek 203.500 euro) maakt als enige van de eerste drie beroepen in alle onderzochte steden nog kans op een woning. De opties lopen uiteen van een woning met vide tot een plek in een appartementencomplex of een rijtjeshuis , maar het gaat steeds om keurige woningen met een goed energielabel.

Docent

Bij een docentensalaris (bruto 4.655 euro per maand, maximale hypotheek 251.400 euro) slaat de balans duidelijk door naar boven. In Utrecht blijft het bij een appartement , maar in Breda en Groningen kun je kiezen uit ruimere, vaak nieuwere woningen met een fijner energielabel. Zelfs met een salaris ruim boven modaal blijft Utrecht dus de duurste plek om te wonen.

Advocaat

Helemaal bovenaan staat de advocaat: bruto 5.657 euro per maand, een maximale hypotheek van 306.950 euro. In Utrecht is er dan al keuze uit ruime appartementen , maar in Groningen ligt zelfs een eengezinswoning met tuin binnen handbereik. Van alle vijf onderzochte beroepen is dit de enige waarbij een tuin realistisch wordt.

Wat de ladder laat zien

Zet je de vijf beroepen naast elkaar, dan valt vooral op hoe hardnekkig de regionale verschillen blijven, ongeacht het salaris. Van stewardess tot advocaat: in Utrecht is en blijft de woning het kleinst voor hetzelfde bedrag, terwijl Groningen bij elk inkomen net wat meer ruimte biedt. Beroep bepaalt dus wél hoeveel budget je hebt, maar de stad bepaalt nog altijd wat je daar precies voor terugkrijgt.