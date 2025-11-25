ECONOMIE
Computerfabrikant HP gaat komende jaren tot 6000 banen schrappen

Economie
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 22:40
PALO ALTO (ANP/BLOOMBERG) - Computerfabrikant HP gaat de komende jaren duizenden banen schrappen. Het bedrijf kondigde aan dat 4000 tot 6000 banen zullen verdwijnen door meer gebruik te maken van AI-tools. Dat moet over drie jaar een jaarlijkse besparing van 1 miljard dollar opleveren.
HP wil kunstmatige intelligentie toepassen op gebieden zoals productontwikkeling, klantenservice, verkoop en productie, zei topman Enrique Lores. Dat moet flinke besparingen opleveren. "Het is iets wat we moeten doen om ervoor te zorgen dat het bedrijf concurrerend blijft", zei hij. De bezuinigingen zullen de komende jaren ook leiden tot honderden miljoenen aan herstructureringskosten.
HP telde in oktober 2024 ongeveer 58.000 medewerkers. Drie jaar geleden werd ook al een massaontslag aangekondigd.
