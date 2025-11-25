Deze voedingsmiddelen maken je écht gelukkig

Als je aan eten denkt dat je gelukkig maakt, komen waarschijnlijk taart, ijs of een lekkere vette pizza bij je op. Maar wetenschappers die zich bezighouden met voedingspsychiatrie hebben slecht nieuws: juist die voedingsmiddelen maken je op lange termijn ongelukkiger.

Het idee dat suikerrijk en vet voedsel je blij maakt, komt rechtstreeks van de voedingsindustrie, legt onderzoeker Felice Jacka uit aan de nieuwssite NPR. Uit grote onderzoeken blijkt dat mensen die veel ultrabewerkte voedingsmiddelen eten, twintig tot dertig procent meer kans hebben op een depressie. En op korte termijn kunnen mensen zich binnen een paar uur na het eten van suikerrijk voedsel mentaal slechter voelen.

Maar wat zijn dan wel de gelukkigste voedingsmiddelen? Alle onderzoekers waar NPR mee sprak, wijzen naar dezelfde winnaar: volkoren granen. En de reden daarvoor zit in je darmen.

Volkoren granen bevatten een speciaal soort vezel waar darmbacteriën dol op zijn. Wanneer die bacteriën dit voedsel eten, produceren ze stofjes die gekoppeld zijn aan een hele reeks voordelen. Je krijgt minder ontstekingen en ook je gedachten worden helderder. De stofjes hebben ook een onrechtstreeks effect op je stemming.

Geen grote verandering nodig

Het mooie is dat je niet drastisch hoeft te veranderen om dit effect te krijgen. Vervang je witte brood door volkorenbrood, kies havermout in plaats van een zoet ontbijtgraan, of gebruik volkorenmeel bij het bakken. Ook bonen en linzen blijken super effectief te zijn.

Het enige waar je op moet letten is dat je je lichaam de tijd geeft om te wennen. Begin met kleine porties bonen of volkoren producten en bouw het langzaam op, anders kun je last krijgen van een opgeblazen gevoel.