Nvidia zakt op Wall Street na zorgen over concurrentie AI-chips

NEW YORK (ANP) - Nvidia hoorde dinsdag bij de verliezers op de aandelenbeurzen in New York, na een bericht dat Meta AI-chips van Google wil gebruiken. Nvidia domineert momenteel de sector voor AI-chips. Maar bedrijven zoals de eigenaar van Facebook en Instagram zoeken naar alternatieve chips om de afhankelijkheid van Nvidia te verminderen.

"Nvidia is een generatie vooruit op de industrie", stelde het bedrijf zelf op X. "We zijn verheugd over het succes van Google - ze hebben grote vooruitgang geboekt op het gebied van AI en we blijven aan Google leveren", aldus Nvidia. Nvidia eindigde de handelsdag 2,6 procent lager. Google-moederbedrijf Alphabet ging 1,5 procent vooruit.

Verder was de stemming op Wall Street positief, nadat de beurzen in New York maandag al hoger aan de verkorte beursweek waren begonnen. De Dow-Jonesindex sloot 1,4 procent hoger op 47.112,45 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,9 procent tot 6765,88 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,7 procent tot 23.025,59 punten.

Rente verlagen

De Amerikaanse beursgraadmeters veerden maandag al op door de hoop dat de Federal Reserve de rente dit jaar toch verder gaat verlagen om de economie te stimuleren. Daarnaast meldde persbureau Bloomberg dinsdag dat Kevin Hassett wordt gezien als de favoriet om de volgende Fed-voorzitter te worden. De economisch adviseur van het Witte Huis en Donald Trump heeft eenzelfde kijk op de economie als de Amerikaanse president en vindt ook dat de rente omlaag moet.

Techaandelen zoals Apple, Meta en Amazon gingen tot 3,8 procent vooruit.

Feestdagenseizoen

Kohl's kreeg er maar liefst 42,5 procent bij na goed ontvangen resultaten. De warenhuisketen verhoogde voorafgaand aan het belangrijke feestdagenseizoen de verwachtingen voor het hele jaar. Ook elektronicaketen Best Buy (plus 5,3 procent) werd positiever over de jaarresultaten dankzij sterke verkopen van laptops, spelcomputers en smartphones.

De financiële markten op Wall Street zijn donderdag gesloten vanwege de viering van Thanksgiving. Op de dag na Thanksgiving, die bekendstaat als Black Friday, is Wall Street een halve dag open.