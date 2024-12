Congresleden VS waarschuwen Apple en Google voor TikTok-ban

WASHINGTON (ANP/RTR) - Twee leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben Apple en Google-moederbedrijf Alphabet vrijdag gevraagd zich voor te bereiden om TikTok op 19 januari uit hun Amerikaanse appstores te verwijderen. Vorige week bepaalde de federale rechtbank in de VS dat een Amerikaanse wet in stand mag blijven die het Chinese TikTok-moederbedrijf ByteDance dwingt zijn Amerikaanse onderdelen te verkopen. Als het bedrijf dat niet doet, kan de populaire videoapp TikTok volgens de wet in de VS worden verboden.

Afgevaardigde John Moolenaar, een Republikein en voorzitter van een China-commissie in het Huis, en de belangrijkste Democraat in de commissie, afgevaardigde Raja Krishnamoorthi, drongen daarnaast bij TikTok-topman Shou Zi Chew aan op de verkoop van de populaire videoapp.

Meer dan 170 miljoen Amerikanen gebruiken TikTok. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie vormt TikTok onder Chinees eigendom een bedreiging voor de nationale veiligheid. De app verzamelt een grote hoeveelheid persoonlijke gegevens van Amerikanen. Maandag dienden ByteDance en TikTok een spoedverzoek in om de wet tijdelijk te blokkeren in afwachting van een beoordeling door het Amerikaanse hooggerechtshof.