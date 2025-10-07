Constantijn: betrouwbare overheid nodig voor ondernemingsklimaat

AMSTERDAM (ANP) - Het beleid van de Nederlandse overheid moet betrouwbaarder en consistenter zijn om het ondernemingsklimaat te stimuleren. Dat zei prins Constantijn op een evenement in Amsterdam over duurzaamheid, georganiseerd door zakenblad The Economist. Hij maakt zich grote zorgen over de industrie en het vertrek van producerende bedrijven naar het buitenland door de afzwakkende concurrentiepositie van Nederland.

Volgens Constantijn, die werkt als belangenbehartiger voor start-ups en innovatie, moeten we niet naïef zijn over de toenemende concurrentie van bijvoorbeeld goedkope producten uit China en de gevolgen daarvan voor de eigen industrie. Veel bedrijven hebben steeds meer moeite om die concurrentiestrijd aan te gaan. Ondernemersorganisaties zoals VNO-NCW en FME klagen al langer over onder meer de hoge energieprijzen, bureaucratische regeldruk en andere hindernissen waardoor het vestigingsklimaat in Nederland voor industriebedrijven steeds minder aantrekkelijk wordt.