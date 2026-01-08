ECONOMIE
Jack van Gelder afgedankt

Beroemd
door Désirée du Roy
donderdag, 08 januari 2026 om 5:38
Scherm­afbeelding 2026-01-08 om 05.52.02
In de delen van het jaar dat Helene Hendriks VI vervangt, was er veel Jack van Gelder op de buis. De oude sportverslaggever (75) en textielkoopman mocht een paar keer per week zijn extreme standpunten ventileren over zaken waar hij geen benul van heeft. Het leverde en veel hoon en veel kijkers op.
Hendriks zei vorige week in De Telegraaf dat Jack met vakantie is, maar dat blijkt helemaal niet de waarheid te zijn. Hij is afgedankt.
Jack is niet welkom tijdens de huidige winterserie, verduidelijkt hij zelf. De oud-sportpresentator is daar door Frans Klein, de tv-baas van Talpa, over ingelicht, vertelt hij aan Mediacourant
“Ik heb deze uitleg van Frans Klein van Talpa gekregen: ‘Het team heeft mij laten weten vooralsnog met een andere basis te beginnen, zonder jou dus.'”
Van Gelder is ook bekend omdat hij een jonge vrouwelijke collega bij NOS Sport wilde begeleiden op voorwaarde dat ze met hem in bad zou gaan.

