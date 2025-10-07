BDO: financiën ziekenhuizen iets beter, hervorming blijft nodig

EINDHOVEN (ANP) - De financiële gezondheid van algemene ziekenhuizen "laat een voorzichtig herstel zien", maar er blijft een grote noodzaak voor de sector om te hervormen. Die conclusies trekken onderzoekers van BDO Accountants & Adviseurs in hun jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen. Ze waarschuwen ook dat "politieke instabiliteit en trage besluitvorming" de uitvoering van afspraken die de zorgsector met de overheid heeft gemaakt bedreigen.

"Er zijn op korte termijn daadkrachtige keuzes nodig om de benodigde transformatie van de zorgsector te realiseren", schrijven de onderzoekers. De zorgen over de sector "blijven bestaan".

Gemiddeld scoorden de algemene ziekenhuizen, waarvan er 59 zijn onderzocht, dit jaar een krappe voldoende: een 6,1. Vorig jaar kwam BDO uit op een 5,4. De personeelskosten zijn echter flink gestegen en veel ziekenhuizen hebben verouderde gebouwen, waarin ze de komende jaren moeten investeren, klinkt het.

'Investeren'

De universitaire medische centra (umc's) staan er gemiddeld iets beter voor, maar hun financiële positie verslechterde wel in het afgelopen jaar. BDO geeft twee van de academische ziekenhuizen, Radboudumc en Amsterdam UMC, zelfs een onvoldoende. Beide kregen een 5. Het gemiddelde rapportcijfer voor de zeven umc's is een 6,5. Bij de vorige editie was dat nog een 7. Ook hier zijn gestegen personeelskosten de belangrijkste factor.

De onderzoekers wijzen op de belangrijke positie van umc's. Die bieden niet alleen complexe zorg, "maar spelen bijvoorbeeld ook een cruciale rol in de opleiding van zorgprofessionals en verrichten innovatief wetenschappelijk onderzoek". Daar is juist veel behoefte aan.

BDO pleit voor een maatschappelijk debat over de keuzes die gemaakt moeten worden. "Door andere maatschappelijke prioriteiten, zoals uitgaven voor defensie, lijkt de druk op zorgbudgetten nog groter te worden", signaleren de onderzoekers. Ze adviseren ziekenhuizen verder om meer regionaal samen te werken, bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten, en om te investeren in digitalisering, data en kunstmatige intelligentie (AI).