Enexis waarschuwt: woonwijken mogelijk urenlang zonder stroom op koude winterdagen

Huishoudens en bedrijven in bepaalde delen van Nederland moeten zich deze winter voorbereiden op tijdelijke stroomuitval. Netbeheerder Enexis waarschuwt dat het elektriciteitsnet tijdens koude dagen zo overbelast kan raken dat de stroom ‘tijdelijk’ wordt afgesloten.

Op piekmomenten – ’s ochtends tussen 07.00 en 10.00 uur en ’s avonds tussen 17.00 en 21.00 uur – gebruiken mensen simpelweg te veel stroom. Dan dreigen transformatorstations en kabels oververhit te raken. “We verwachten niet dat het nodig is, maar we willen hier eerlijk en open over zijn”, zegt woordvoerder Maartje Vermeer van Enexis tegen De Stentor. “Het kan zijn dat we één groot bedrijf afschakelen, maar ook bijvoorbeeld een hele woonwijk.”

Noodscenario

Enexis ziet geen andere uitweg meer dan dit noodscenario. Vooral rond plaatsen als Kampen en Ommen is de kans op uitval groot. Daar zijn de problemen bij 22 stroomstations het meest nijpend. De stroom kan tien minuten wegvallen, maar in het slechtste geval enkele uren. En bij aanhoudende kou zelfs meerdere dagen achter elkaar.

“We hebben toen niet tijdelijk hoeven af te schalen”, zegt Vermeer over de afgelopen zomer, toen zonne-energie juist voor overbelasting zorgde. “Een paar stations gaan misschien afvallen, maar er zullen ook weer stations bijkomen.”

Te veel vraag, te weinig ruimte

Nederland kampt al langer met een overvol stroomnet. De miljardeninvesteringen in uitbreiding lopen vertraging op, waardoor 14.000 bedrijven inmiddels wachten op een zwaardere aansluiting.

Minister Sophie Hermans (VVD) roept daarom op tot zuiniger stroomverbruik tijdens piekuren. Ze wil mensen daar ook voor belonen: “Huishoudens en kleinere bedrijven moeten financieel worden gestimuleerd om buiten de drukke uren stroom te gebruiken.”

Variabele stroomprijzen

Als het aan Hermans ligt, betalen consumenten vanaf 2028 een tijdafhankelijke stroomprijs: goedkoop bij daluren, duurder tijdens de piek.