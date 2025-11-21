Consumentenbond eist schadevergoeding van onlinecasino's

DEN HAAG (ANP) - Onlinecasino's misleiden spelers en zetten aan tot overmatig gokken, vinden de Consumentenbond en de Stichting Consumenten Competition Claims. Zij eisen een schadevergoeding voor consumenten en dreigen naar de rechter te stappen als de gokbedrijven hier geen gehoor aan geven. De klachten zijn gericht aan Holland Casino, Toto, Unibet, Betcity, Bet365 en Jacks.

Volgens de Consumentenbond worden spelers onvoldoende en onduidelijk geïnformeerd. Daarnaast zouden verschillende casino's "oneerlijke standaardinstellingen en extreme speellimieten" hanteren, waardoor consumenten met bedragen spelen die de organisatie onverantwoord hoog vindt. Ook is er kritiek op verboden bonussystemen en agressieve advertenties door de onlinecasino's.

"Onlinecasino's proberen consumenten zoveel mogelijk geld uit de zak te kloppen", stelt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar. "Dat is niet alleen onverantwoord, maar ook nog eens hartstikke illegaal."