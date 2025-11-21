ECONOMIE
Trump dreigt openlijk met doodstraf voor Democraten

Politiek
door Ans Vink
vrijdag, 21 november 2025 om 7:26
bijgewerkt om vrijdag, 21 november 2025 om 9:28
gandr-collage (30)
Donald Trump heeft opnieuw de politieke remmen losgegooid door openlijk de doodstraf te suggereren voor zes Democratische leden van het Congres.
De aanleiding: een video waarin deze parlementariërs, allen met een achtergrond in het leger of de inlichtingendiensten, hun collega-militairen oproepen om “illegale bevelen” te weigeren. Trump noemde hun oproep “opruiing, strafbaar met de doodstraf” en vroeg publiekelijk om arrestatie en proces van deze “verraders”.​
De president plaatste op 20 november 2025 in korte tijd meerdere berichten op Truth Social die steeds dreigender van toon werden:
  • “Seditious behavior from traitors! LOCK THEM UP???”
  • “SEDITIOUS BEHAVIOR, punishable by DEATH!”
  • Hij deelde daarnaast een bericht: “Hang them, George Washington would.”
De Democraten reageerden fel en riepen hun collega’s en het Amerikaanse volk op dit soort gevaarlijke retoriek te veroordelen: “Wij veroordelen Trumps gevaarlijke doodsbedreigingen tegen gekozen volksvertegenwoordigers en roepen alle partijen op dit te verwerpen”.
Deze episode valt samen met een explosie aan politieke spanningen en een forse stijging in de angst voor politiek geweld: uit een recent Pew-onderzoek blijkt dat 85% van de Amerikanen vreest dat de spanningen in het land uit de hand kunnen lopen
