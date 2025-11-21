ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bitcoin in rechte lijn omlaag; 24% crash in tien dagen

Economie
door Redactie
vrijdag, 21 november 2025 om 8:09
bijgewerkt om vrijdag, 21 november 2025 om 9:03
anp211125084 1
De prijs van de bitcoin is vrijdag gezakt tot het laagste niveau sinds april dit jaar. De grootste en oudste cryptomunt ter wereld staat sinds het bereiken van een recordniveau van meer dan 126.000 dollar (ongeveer 109.000 euro) in oktober al onder druk. Sindsdien is de prijs gezakt tot onder de 82.000 dollar. De paniek is compleet, in anderhalve maand is er 35% van de prijs afgegaan.
De koers van de bitcoin lijkt samen met andere risicovolle beleggingen omlaag te gaan. Zo hebben de koersdalingen van snelgroeiende technologieaandelen geleid tot een afname van de algehele risicobereidheid. Beleggers vragen zich af of de hoge waarderingen van die bedrijven wel gerechtvaardigd zijn door zorgen over de enorme uitgaven aan kunstmatige intelligentie (AI). Veel beleggers die grote posities houden in AI-gerelateerde aandelen, houden doorgaans ook bitcoin aan.
Ook is de hoop op een renteverlaging door de Federal Reserve in december flink afgenomen. Lagere rentetarieven zijn doorgaans goed voor risicovolle beleggingen zoals cryptomunten.

Lees ook

Bitcoin in vrije val: grootste cryptomunt zakt onder 93.000 dollarBitcoin in vrije val: grootste cryptomunt zakt onder 93.000 dollar
Wee degenen die nu instappen: koers bitcoin stijgt voor het eerst naar ruim 120.000 dollarWee degenen die nu instappen: koers bitcoin stijgt voor het eerst naar ruim 120.000 dollar
Bitcoin-winsten gaan volledig in rook opBitcoin-winsten gaan volledig in rook op
loading

POPULAIR NIEUWS

154179170 l normal none

Waarom je bluetooth op je telefoon moet uitzetten

ANP-536204788

Niemand vindt de muziek van Maan nog leuk, dus hoeveel verdient ze er eigenlijk nog mee?

shutterstock_2290072083

Psychologie achter zwarte kleding: dit zeggen 3 persoonlijkheidskenmerken

gandr-collage (30)

Trump dreigt openlijk met doodstraf voor Democraten

shutterstock_2704720677

Dividend dat elk jaar groeit: ontdek de 10 wereldspelers die zekerheid en solide koerswinst combineren

Loading