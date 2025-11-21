Bitcoin in rechte lijn omlaag; 24% crash in tien dagen

De prijs van de bitcoin is vrijdag gezakt tot het laagste niveau sinds april dit jaar. De grootste en oudste cryptomunt ter wereld staat sinds het bereiken van een recordniveau van meer dan 126.000 dollar (ongeveer 109.000 euro) in oktober al onder druk. Sindsdien is de prijs gezakt tot onder de 82.000 dollar. De paniek is compleet, in anderhalve maand is er 35% van de prijs afgegaan.

De koers van de bitcoin lijkt samen met andere risicovolle beleggingen omlaag te gaan. Zo hebben de koersdalingen van snelgroeiende technologieaandelen geleid tot een afname van de algehele risicobereidheid. Beleggers vragen zich af of de hoge waarderingen van die bedrijven wel gerechtvaardigd zijn door zorgen over de enorme uitgaven aan kunstmatige intelligentie (AI). Veel beleggers die grote posities houden in AI-gerelateerde aandelen, houden doorgaans ook bitcoin aan.

Ook is de hoop op een renteverlaging door de Federal Reserve in december flink afgenomen. Lagere rentetarieven zijn doorgaans goed voor risicovolle beleggingen zoals cryptomunten.