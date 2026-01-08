ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Consumentenbond: energievoorwaarden nog altijd onvoldoende helder

Economie
door anp
donderdag, 08 januari 2026 om 7:56
anp080126053 1
DEN HAAG (ANP) - De aangepaste algemene voorwaarden voor variabele energiecontracten, die energieleveranciers sinds 1 januari kunnen gebruiken, zijn nog steeds onvoldoende duidelijk. Consumenten tasten hiermee nog steeds "volledig in het duister", vinden de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.
In maart vorig jaar oordeelde het gerechtshof dat de manier waarop energieleveranciers tussentijdse tariefwijzigingen bij variabele contracten doorvoeren niet is toegestaan. Volgens de rechter is het zogeheten prijswijzigingsbeding in de algemene voorwaarden oneerlijk en daarmee ongeldig. Miljoenen consumenten met een variabel contract waarbij de tarieven tussentijds zijn verhoogd, zouden hierdoor jarenlang te veel hebben betaald. Dit was voor verschillende claimclubs een reden om massaclaims te starten tegen oneerlijke energiecontracten.
Volgens de Consumentenbond lossen de nieuwe voorwaarden het probleem niet op.
loading

POPULAIR NIEUWS

197861320 l normal none

Welke hondenrassen leven het langst? Welke zijn het gezondst?

43271ac2

Waarom gaat de hypotheekrente weer omhoog

212131975_m

Nieuw soort tandpasta blokkeert bacterie die tandvlees sloopt

ANP-546516217

Dit ene knopje kan je redden als je vastzit in de sneeuw en andere rijtips

64807d0b-9645-4323-9965-223383441c7b

Waarom Amerika niet zonder Europa kan

TaylorSwiftSancererre

Swiftonomics in de wijnkelder: Taylor Swift veroorzaakt run op Sancerre

Loading