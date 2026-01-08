Consumentenbond: energievoorwaarden nog altijd onvoldoende helder

DEN HAAG (ANP) - De aangepaste algemene voorwaarden voor variabele energiecontracten, die energieleveranciers sinds 1 januari kunnen gebruiken, zijn nog steeds onvoldoende duidelijk. Consumenten tasten hiermee nog steeds "volledig in het duister", vinden de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.

In maart vorig jaar oordeelde het gerechtshof dat de manier waarop energieleveranciers tussentijdse tariefwijzigingen bij variabele contracten doorvoeren niet is toegestaan. Volgens de rechter is het zogeheten prijswijzigingsbeding in de algemene voorwaarden oneerlijk en daarmee ongeldig. Miljoenen consumenten met een variabel contract waarbij de tarieven tussentijds zijn verhoogd, zouden hierdoor jarenlang te veel hebben betaald. Dit was voor verschillende claimclubs een reden om massaclaims te starten tegen oneerlijke energiecontracten.

Volgens de Consumentenbond lossen de nieuwe voorwaarden het probleem niet op.