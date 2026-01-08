Groot aantal tractoren trekt Parijs binnen voor boerenprotest

PARIJS (ANP/RTR/AFP) - Boeren zijn met tractoren Parijs binnengetrokken om te protesteren tegen de ondertekening van het Mercosur-handelsakkoord. Vroeg in de ochtend bereikten volgens de organisatie "enige tientallen" tractoren de stad. Boeren reden onder meer naar de Eiffeltoren en de Champs-Élysées.

Boeren van de vakbond Coordination Rurale riepen op tot protesten in Parijs uit onvrede over de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Zuid-Amerikaanse blok Mercosur en de manier waarop de Franse regering een veeziekte aanpakt.