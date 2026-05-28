Consumentenbond kritisch op prijsverhogingen KPN en Ziggo

Economie
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 15:44
DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond is kritisch op prijsverhogingen die telecomaanbieders KPN en Ziggo hebben aangekondigd. De belangenbehartiger betwijfelt of die rechtmatig zijn en wil beide bedrijven erover spreken.
De Consumentenbond zegt tientallen klachten te hebben gekregen over de prijsverhogingen. KPN verhoogt de prijs van veel bestaande mobiele abonnementen in juni met 1 euro per maand vanwege het toevoegen van een veiligheidsfunctie die klanten zelf moeten aanzetten. Vanaf die maand gelden ook nieuwe algemene voorwaarden. De Consumentenbond vraagt zich af of KPN de prijsverhoging kan baseren op nieuwe algemene voorwaarden die tegelijk met de prijsverhoging ingaan.
Daarnaast onderzoekt de Consumentenbond Ziggo omdat klanten vanaf 1 juli de ESPN-zenders 2, 3 en 4 in hun digitale tv-pakketten krijgen. Daarvoor betalen sommige klanten 2,50 euro per maand extra.
De Consumentenbond is al langer kritisch op KPN en Ziggo vanwege hun dominante posities en spreekt van een duopolie.
