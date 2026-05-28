Leontine Ruiters en haar dochter Jada Borsato zijn zondag op Ibiza betrokken geraakt bij een ernstig auto-ongelu

Volgens Ruiters reed een automobilist onder invloed tegen de rijrichting in een rotonde op en belandde vervolgens op de weghelft van de taxi waarin moeder en dochter zaten, waarna een frontale botsing volgde. Beiden liepen meerdere verwondingen op en moesten enkele dagen in het ziekenhuis blijven, maar zijn inmiddels ontslagen en maken het naar omstandigheden goed. Op Instagram schrijft Ruiters
dat ze zich realiseert dat het veel ernstiger had kunnen aflopen en dat ze dankbaar is dat het ongeval geen fatale gevolgen heeft gehad. Ze bedankt de hulpdiensten en het medisch personeel en vraagt om rust, ruimte en privacy om de gebeurtenis te verwerken.