ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kabinet gaat in hoger beroep tegen stikstofuitspraken vliegvelden

Samenleving
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 15:37
anp280526160 1
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat in hoger beroep tegen recente uitspraken over de vliegvelden bij Eindhoven, Rotterdam en Lelystad. Minister Jaimi van Essen (Landbouw, D66) wil daarmee "verdere juridische helderheid" over de stikstofcrisis krijgen, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. "Die helderheid helpt vervolgens om beleid op te baseren."
De rechter bepaalde vorige maand dat Rotterdam Airport en Eindhoven Airport toch natuurvergunningen nodig hebben. Binnen acht weken, halverwege juni, moet hij besluiten of hij misschien gaat ingrijpen bij de luchthavens. Dat laatste moet hij ook doen bij Lelystad Airport, waar een natuurvergunning al ontbreekt.
Om de onderliggende juridische problemen op te lossen, is herstel van de natuur nodig, schrijft Van Essen. "Daardoor lopen we vast op alles wat we juist wel willen: het legaliseren van PAS-melders, verduurzaming in de landbouw en projecten voor de energietransitie." Hij verwijst naar de stikstofplannen waar hij aan werkt, die volgende maand bekend moeten worden.
loading

POPULAIR NIEUWS

220669059_m

Vanaf deze leeftijd ga je aan je lichaam zien dat je rookt en drinkt

anp280526003 1

ING trapt niet in de praatjes dat de fatbike verboden wordt en geeftmiljoenenfinanciering aan fatbike producent

236598891_m

Essent verhoogt stilletjes je rekening per 1 juli – zóveel betaalt je gezin straks extra

147395031_m

Airco jaagt stroomprijs naar recordniveau: wie vanavond de airco aanzet, betaalt de hoofdprijs

Scherm­afbeelding 2026-05-28 om 06.18.03

Leontine Ruiters en haar dochter Jada Borsato zijn zondag op Ibiza betrokken geraakt bij een ernstig auto-ongelu

anp280526074 1

Honderden goudstaven gevonden in huis voormalige CIA-functionaris

Loading