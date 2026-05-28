Kabinet gaat in hoger beroep tegen stikstofuitspraken vliegvelden

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat in hoger beroep tegen recente uitspraken over de vliegvelden bij Eindhoven, Rotterdam en Lelystad. Minister Jaimi van Essen (Landbouw, D66) wil daarmee "verdere juridische helderheid" over de stikstofcrisis krijgen, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. "Die helderheid helpt vervolgens om beleid op te baseren."

De rechter bepaalde vorige maand dat Rotterdam Airport en Eindhoven Airport toch natuurvergunningen nodig hebben. Binnen acht weken, halverwege juni, moet hij besluiten of hij misschien gaat ingrijpen bij de luchthavens. Dat laatste moet hij ook doen bij Lelystad Airport, waar een natuurvergunning al ontbreekt.

Om de onderliggende juridische problemen op te lossen, is herstel van de natuur nodig, schrijft Van Essen. "Daardoor lopen we vast op alles wat we juist wel willen: het legaliseren van PAS-melders, verduurzaming in de landbouw en projecten voor de energietransitie." Hij verwijst naar de stikstofplannen waar hij aan werkt, die volgende maand bekend moeten worden.