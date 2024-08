Consumentenbond: nog steeds prijsmisleiding Prijsvrij en D-reizen

DEN HAAG (ANP) - Reisaanbieders Prijsvrij en D-reizen laten in veel gevallen nog steeds misleidende prijzen op hun websites zien, stelt de Consumentenbond na een steekproef. "Het is jammer dat nog steeds niet alle reisaanbieders hun zaakjes op orde hebben", zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond. "Daarover hebben we klachten ingediend bij de Reclame Code Commissie en een melding gedaan bij de Autoriteit Consument & Markt."

De Consumentenbond controleerde dertig willekeurige aanbiedingen van Prijsvrij en D-reizen en stelt dat de prijs bij 27 van die aanbiedingen hoger of lager uitviel. Van de tien grote reisaanbieders in Nederland zijn Prijsvrij en D-reizen daarmee de enige die nog beterschap moeten tonen, volgens de Consumentenbond. De andere acht grote reisaanbieders hebben na een eerder onderzoek van de bond hun prijsbeleid al aangepast.