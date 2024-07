Consumentenbond opent de aanval op incassobureaus

Incassobureaus moeten niet langer miljarden kunnen verdienen aan kwetsbare mensen in betalingsnood. De Consumentenbond wil een einde aan excessieve incassokosten en maant het nieuwe kabinet tot actie. Ook wil de belangenclub proefprocessen voeren om de redelijkheid te checken, zegt directeur Sandra Molenaar in het AD.

"Wij vinden het al jaren persvers dat bedrijven hun businessmodel baseren op incassokosten, zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond. "Zo verdienen ze aan het leed van anderen." Weliswaar is het toezicht op de sector sinds de financiële crisis aangescherpt en gelden er maximale incassokosten, het blijft zwaar onvoldoende. "Een kleine schuld van bijvoorbeeld 50 euro kan nog steeds oplopen tot 800 euro of meer. Dat is pervers."

In het Manifest Eerlijk Incasseren doet de Consumentenbond voorstellen die het einde van de commerciële incasso-industrie betekenen. Dat wordt hoog tijd, aldus Molenaar, die benadrukt dat liefst 600.000 huishoudens in ons land - één op de elf gezinnen - met probleemschulden kampen.