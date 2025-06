Consumentenclubs klagen over manipulatie van klanten door Shein

BRUSSEL (ANP) - Europese consumentenorganisaties hebben een klacht ingediend bij toezichthouders over vermeende manipulerende technieken die webwinkel Shein hanteert. Het gaat om trucs om bezoekers van de webwinkel te verleiden veel te kopen, zoals misleidende timers die aftellen tot een korting voorbij is, veel pop-upberichten, beweringen dat een voorraad bijna op is en overmatig veel notificaties van de app.

Volgens de Consumentenbond, die de klacht samen met de Europese consumentenkoepel BEUC heeft ingediend, zijn de praktijken oneerlijk en schadelijk voor het milieu en de maatschappij. Ze leiden namelijk tot overconsumptie en soms bevat de kleding op Shein schadelijke chemische stoffen.

De consumentenorganisaties willen dat de Europese Commissie en het netwerk van Europese consumententoezichthouders ingrijpen. Daarbij vragen ze ook om onderzoek naar andere webshops van grote modebedrijven die mogelijk dezelfde manipulerende technieken gebruiken.