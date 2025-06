Nederland laat eindelijk weer productiviteitsgroei zien, zegt ING

AMSTERDAM (ANP) - Nederland laat eindelijk weer productiviteitsgroei zien. Na jaren kwakkelen lijken bedrijven en organisaties nu toch efficiënter te zijn gaan werken, constateert ING na onderzoek.

Al jaren zijn er bij economen zorgen over het uitblijven van echte productiviteitsgroei. Een economie kan namelijk groeien als er meer wordt gewerkt of doordat werkenden per uur meer produceren. Dat laatste wordt arbeidsproductiviteit genoemd. In ontwikkelde economieën is de toename hiervan op de lange termijn de belangrijkste bron van groei.

Volgens ING groeide de productiviteit tussen het eerste kwartaal van vorig jaar en van dit jaar met 2,5 procent. Buiten het herstel uit de coronacrisis is dit de sterkste productiviteitsgroei sinds 2014. Vanaf begin 2022 was zelfs sprake van een afname van de productiviteit.

ING denkt dat het herstel te maken heeft met de grote personeelstekorten en hoge loongroei. Dat heeft bedrijven aangezet tot bijvoorbeeld automatisering of efficiëntere werkprocessen.