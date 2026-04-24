Consumentenvertrouwen VS op laagste niveau ooit om inflatievrees

ANN ARBOR (ANP/BLOOMBERG) - Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is deze maand gezakt naar het laagste niveau ooit door zorgen over een sterk stijgende inflatie als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt de Universiteit van Michigan op basis van definitieve cijfers. Door de oorlog zijn de brandstofprijzen flink gestegen en dat raakt de koopkracht van huishoudens in de Verenigde Staten.

De vertrouwensindex zakte in april naar een stand van 49,8, komend van 53,3 in maart. Dat is het laagste niveau sinds het begin van de metingen in 1978. Huishoudens verwachten nu dat de inflatie de komende maanden aanzienlijk hoger zal liggen dan eerder gedacht. Daardoor zijn ook de zorgen bij huishoudens over de eigen financiën toegenomen.

Door de gestegen brandstofprijzen kunnen consumenten voorzichtiger worden met hun bestedingen en dat kan de economie schaden. Consumentenuitgaven vormen de motor van de Amerikaanse economie.

Amerikanen zijn flink meer kwijt aan de pomp door de hogere olieprijzen. Ook de ticketprijzen van luchtvaartmaatschappijen zijn gestegen. De hoge energieprijzen kunnen ook doorwerken in de kosten voor andere bedrijven voor bijvoorbeeld transport en grondstoffen waardoor ook andere producten en diensten duurder worden. Dat zou de inflatie nog verder kunnen aanwakkeren. De inflatie in de VS steeg in maart naar 3,3 procent op jaarbasis, van 2,4 procent in februari.