Justitie VS sluit strafrechtelijk onderzoek naar Fed

WASHINGTON (ANP) - Justitie in de Verenigde Staten sluit het onderzoek naar de Federal Reserve, maakte aanklaagster Jeanine Pirro bekend via X. Formeel ging dat onderzoek over kostenoverschrijdingen bij een verbouwing van het kantoor van de centrale bank. Maar Fed-voorzitter Jerome Powell zei begin dit jaar dat de regering van president Donald Trump via een strafrechtelijk onderzoek druk wilde uitoefenen op het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank.

Pirro schrijft dat er wel een onderzoek naar de hoge verbouwingskosten komt van de inspecteur-generaal van de Fed, de eigen toezichthouder van de centrale bank. De aanklaagster beweert dat Amerikaanse belastingbetalers opdraaien voor de miljarden dollars kostende bouwwerkzaamheden, ook al financiert de Fed zijn operaties zelf met de winsten die de centrale bank maakt.

"Ik heb mijn kantoor opdracht gegeven om ons onderzoek te sluiten nu de IG dit onderzoek opent. Pas op, want ik zal niet aarzelen om opnieuw een strafrechtelijk onderzoek te openen als de feiten daarom vragen", schrijft ze.

Ontslag Powell

Trump hekelde sinds het begin van zijn tweede termijn als president het rentebeleid van de Fed onder leiding van Powell. Naar zijn mening verlaagde die de rente veel te laat. Hij zinspeelde meermaals op een ontslag van Powell en probeerde Fed-bestuurder Lisa Cook weg te sturen, maar zij vecht die beslissing aan bij de rechter. In principe beslist de centrale bank van de VS onafhankelijk van de politiek over het beleid om de inflatie in toom te houden en de arbeidsmarkt te stimuleren.

Volgende maand loopt de termijn van Powell als Fed-voorzitter af. Dat het strafrechtelijk onderzoek naar de centrale bank is afgesloten, vergemakkelijkt waarschijnlijk de benoeming van zijn beoogde opvolger Kevin Warsh. Kritische senatoren kondigden eerder aan iedere door Trump voorgestelde kandidaat te blokkeren als justitie door zou gaan met het onderzoek. Een woordvoerder van het Witte Huis sprak de verwachting uit dat de Senaat Warsh' benoeming snel zal goedkeuren "om eindelijk de bekwaamheid van en het vertrouwen in de beslissingen van de Fed te herstellen".