Cosmeticaconcern Estée Lauder schrapt nog eens 3000 banen

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Cosmeticaconcern Estée Lauder gaat nog eens 3000 banen schrappen. Dat komt bovenop de eerder aangekondigde 7000 geschrapte arbeidsplaatsen, waardoor er in totaal 10.000 banen verdwijnen.

De eigenaar van merken als Bobbi Brown, Clinique, MAC en Too Faced kan met de extra geschrapte banen nog eens 200 miljoen dollar besparen. In totaal wordt er met het snijden in de banen 1,2 miljard dollar bespaard. Dat geld kan het bedrijf in de herstructurering steken.

Bij het concern werken rond de 60.000 mensen. De herstructurering van Estée Lauder bestaat voor een deel uit het verminderen van het personeelsbestand in Amerikaanse warenhuizen. Het bedrijf wil zijn onlineverkopen een boost geven door te investeren in de verkoop via kanalen als Amazon en TikTok. Het is niet bekend of er ook in Nederland banen verdwijnen.

Ondanks de problemen heeft het cosmeticaconcern wel zijn winstverwachting voor het aankomende jaar verhoogd. Over de voorgestelde fusie met de Spaanse branchegenoot Puig heeft het bedrijf niets bekendgemaakt.