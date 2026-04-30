De drie belangrijkste manieren waarop we ons eigen geluk ondermijnen

Je hebt een baan, een huis, een auto om trots op te zijn. En ook je sociale leven loopt op rolletjes. Toch voelt het leven soms leeg. Psychologen weten waarom.

Het is een paradox die miljoenen mensen kennen: je doet het goed op papier, maar vanbinnen knaagt er iets. Daar is een duidelijke verklaring voor die al uit de jaren 50 stamt.

De Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow beschreef in zijn befaamde behoeftepiramide hoe mensen niet alleen brood en een dak boven hun hoofd nodig hebben, maar ook veiligheid, verbinding, erkenning en uiteindelijk zingeving. Decennialang werd zijn model weggezet als te simplistisch. Nu geeft grootschalig onderzoek hem grotendeels gelijk.

Uit een studie waarbij meer dan 60.000 mensen uit 123 landen werden ondervraagd, bleek dat het vervullen van Maslows behoeften, van basisveiligheid tot erkenning, aantoonbaar bijdraagt aan levenstevredenheid. En cruciaal: hogere behoeften vervangen lagere niet. Je groeit niet voorbij de behoefte aan veiligheid of verbondenheid, hoe succesvol je ook wordt.

Ambitie zonder fundament

Daar wringt precies de schoen in de moderne prestatiecultuur. We worden aangemoedigd risico's te nemen, carrières om te gooien en voortdurend te groeien, maar stabiliteit? Dat klinkt bijna als opgeven. Onderzoek gepubliceerd in Science toont echter aan dat financiële onzekerheid de cognitieve capaciteit meetbaar vermindert. Wie zich niet veilig voelt, kan simpelweg minder goed nadenken over de toekomst. Uitputting vermomd als ambitie is het resultaat.

Minstens zo onderschat is de rol van verbondenheid. Uit een grote meta-analyse blijkt dat sociale isolatie het risico op vroegtijdig overlijden vergroot, vergelijkbaar met vijftien sigaretten per dag roken. Toch maken thuiswerken, sociale media en competitiecultuur echte verbinding steeds moeilijker. We zijn voortdurend bereikbaar en toch alleen.

Extern kompas

Ten slotte is er de valstrik van externe validatie. Likes, promoties, complimenten, zodra ons zelfbeeld daarvan afhankelijk wordt, wordt elke tegenslag een existentiële bedreiging. Zelfs succes voelt dan hol aan.

De boodschap van het onderzoek is verrassend nuchter: echt vervuld leven vraagt geen hogere ambities, maar een betere balans. Wie duurzaam gelukkig wil zijn, begint niet aan de top van de piramide, maar aan de basis.