Er voltrekt zich een stille revolutie in de kankerbestrijding: nieuwe, gerichte middelen verlengen het leven van patiënten met maanden tot soms bijna een verdubbeling van de overleving. Maar de vraag is of Big Pharma die doorbraak wel wíl en kán betalen, nu een patentafgrond van honderden miljarden aan omzetverlies nadert.

In de oncologie voltrekt zich een doorbraak waar artsen al decennia op wachten: steeds gerichtere middelen die mutaties in tumorcellen aanpakken in plaats van het hele lichaam te vergiftigen. Revolution Medicines presenteerde recent een pil tegen alvleesklierkanker die de mediane overleving verhoogt van 6,7 naar 13,2 maanden – bijna een verdubbeling ten opzichte van chemotherapie. Voor patiënten met een van de meest dodelijke kankers is dat een aardverschuiving; voor de beurs is het vooral een rekensom.

De kankerrevolutie stokt niet in het laboratorium, maar aan de rekenmachine van beleggers en verzekeraars.

Want achter deze medische vooruitgang schuilt een ongemakkelijke financiële waarheid. De grote farmabedrijven staan aan de vooravond van een patentcliff waarbij tot zo’n 300 miljard dollar aan jaarlijkse omzet dreigt weg te vallen wanneer blockbusters als kankergeneesmiddelen hun bescherming verliezen. Dat is precies waarom de sector koortsachtig op zoek is naar nieuwe medicijnen om de pijplijn te vullen – en waarom veelbelovende biotechs normaal gesproken worden opgeslokt zodra hun eerste grote succes in zicht komt.

Revolution Medicines past niet meer in dat oude spel. De beurswaarde is zo hard opgelopen dat een overname inmiddels richting de 40 miljard dollar zou kunnen kosten, een bedrag waarvoor maar weinig farmareuzen nog ruimte hebben zonder hun kredietwaardigheid te riskeren. Tegelijkertijd blijven de kosten van ontwikkeling, klinische studies en productie torenhoog, terwijl overheden en verzekeraars wereldwijd steeds harder duwen op prijsverlagingen.

De vraag is niet langer of we kanker kunnen verslaan, maar of we het systeem durven veranderen om die overwinning te betalen.

Daarmee schuurt de kankerrevolutie tegen de grenzen van het huidige verdienmodel. De samenleving verwacht dat doorbraakterapieën zo snel mogelijk beschikbaar komen én betaalbaar blijven. Beleggers willen schaal, marges en voorspelbare kasstromen. En artsen zien data die het behandelbeleid in één klap op hun kop zetten, maar weten dat de rekening uiteindelijk ergens moet landen.

De casus-Revolution Medicines laat zien dat wetenschap en financiën steeds verder uit elkaar dreigen te lopen. De vraag is niet langer alleen of we kanker kunnen verslaan, maar ook of we het politieke en financiële systeem durven aanpassen om die overwinning te betalen.

