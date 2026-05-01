Man wilde aanslag plegen met bijlen op Amalia en Alexia

Beroemd
door Redactie
vrijdag, 01 mei 2026 om 7:01
Justitie verdenkt een man van 33 van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia, in februari van dit jaar. Dat schrijft de NOS
Komende maandag is de eerste inleidende zitting in zijn zaak voor de rechtbank in Den Haag.
De verdachte zou in het bezit zijn geweest van twee bijlen met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Ook zou hij een handgeschreven tekst hebben gehad met de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad.

Eerder bedreigd

Hoe concreet het plan voor een aanslag was, is niet duidelijk. Ook is nog niets duidelijk over zijn motief. Mogelijk wordt daar maandag meer over bekend.
Amalia kreeg eerder met bedreigingen te maken. Daardoor kon zij in 2022 niet op kamers gaan wonen in Amsterdam. Later werd bekend dat ze vanwege de dreiging in Madrid was gaan studeren en daar woonde

