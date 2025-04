Crisis: Aziatische beurzen openen tot wel 10 procent lager

Aziatische en Australische beurzen openden maandagochtend met grote verliezen. De Nikkei in Tokio noteerde kort na opening 8 procent in het rood, de beurs in Hongkong daalde met meer dan 10 procent en de beurs in Taiwan kelderde ruim 9 procent in de eerste uren na opening.

Ook de Chinese beurs verloor met ruim 4 procent flink, de Australische beurs zakte binnen vijftien minuten na opening 6 procent in. Ook zakte de koers van de Australische dollar onder de 0,60 Amerikaanse dollar, het laagste niveau sinds april 2020.

De markten daalden door de importtarieven van Donald Trump die de internationale handel dreigen te ontwrichten.

Aan verslaggevers liet Trump weten dat "je soms een medicijn nodig hebt om iets beter te maken". "Wat er met de markten gaat gebeuren, kan ik je niet vertellen. Maar ons land is vele malen sterker", zei hij.