Israëlisch leger doodt Palestijnse tiener met VS-burgerschap

Het Israëlische leger heeft een 14-jarige Palestijnse jongen met Amerikaans staatsburgerschap doodgeschoten in de stad Turmus Ayya, op de Westelijke Jordaanoever. Dat melden Palestijnse functionarissen, onder wie de burgemeester van de stad. Het Israëlische leger zegt een "terrorist" te hebben doodgeschoten die met stenen naar burgers gooide.

Twee andere 14-jarige tieners werden eveneens neergeschoten. Het Palestijnse Rode Kruis meldt dat één van hen in het bovenbeen werd geraakt, een ander werd in de buik getroffen. Een van hen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, aldus het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Mogelijk zou een van de twee gewonden ook Amerikaans staatsburger zijn.

De jongeren zeiden dat ze fruit aan het plukken waren. Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt dat het Israëlische leger "met scherp schiet tegen drie kinderen".

Het geweld van Joodse kolonisten op de Westelijke Jordaanoever, een Palestijns gebied dat door Israël wordt bezet, is geïntensiveerd sinds het begin van de oorlog in Gaza in oktober 2023.

Europese landen en de vorige Amerikaanse regering onder president Joe Biden legden sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten. President Donald Trump heeft de Amerikaanse sancties echter opgeheven.