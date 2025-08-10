Cryptomunt ether weer meer dan 4200 dollar waard

Cryptomunt ether is deze week voor het eerst sinds december meer dan 4000 dollar waard geworden en lijkt zijn stijgende lijn voort te zetten. De koers van 's werelds op een na grootste digitale valuta wordt aangejaagd door een groeiende vraag van bedrijven die voorraden van de token op hun balans opbouwen.

Zondag werd ether verhandeld rond 4200 dollar. Daarmee is ether bijna drie keer zoveel waard als op het dieptepunt dit jaar in april. Bitcoin noteerde op ruim 118.000 dollar. Die koers is dus iets verwijderd van het record van zo'n 123.000 dollar van vorige maand.